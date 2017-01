Der MSC Alberschwende lädt zum Ice-Race

Das Alberschwender Ice-Race bietet viel Action. - © siha

Alberschwende. Der MSC Alberschwende nützt die Gunst der Stunde in Form des seit langem erwarteten Wintereinbruchs und veranstaltet am Samstag 14./Sonntag 15. Jänner das beliebte Ice-Race auf dem bewährten Rundkurs in der Parzelle Henseln.