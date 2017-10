Das sagt Florine Schedler zu ihren zwei WM-Medaillen

Großer Empfang im Radcult in Wolfurt für die zweifache WM-Medaillengewinnerin Florine Schedler. Die URC-Wolfurt Sportlerin erhielt für ihre erbrachten Topleistungen eine groß Ehrung. Neben Sport Landesrätin Bernadette Mennel, Wolfurt-Gemeindeoberhaupt Christian Natter, Reinhold Hartmann (Präsident Vorarlberger Amateur-Ringersportverband), Martin Klien, URC Wolfurt Obmann Wolfgang Eberhardt mit seinen Vereinskollegen sowie der Abordnung der Bürgermusik Wolfurt gratulierten Florine Schedler auch viele Verwandte und Bekannte. „Eine großartige Leistung mit vielen verschiedenen Elementen und Eigenschaften. Das Land Vorarlberg ist stolz auf die Sportlerin. Es ist etwas Besonderes in dieser Randsportart gleich zwei Medaillen zu holen. Es braucht auch ein gutes Umfeld“, so Sport-LR Bernadette Mennel. „Das Ringen hat mit Leistungssport zu tun. Ich habe eine Riesengaudi und die Wertschätzung der Gemeinde ist sehr groß. Die Bügermusik ist sogar in Tracht ausgerückt“, so Bürgermeister Christian Natter. Ehrengeschenke überreichten auch noch Reinhold Hartmann und Martin Klien. Im Smalltalk wurde noch über die stattgefundene Beach Wrestling WM in der Türkei diskutiert. Silber in der Juniorenklasse und Bronze in der allgemeinen Klasse in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogram gab es für Schülerin Florine Schedler.