Mirjam Burger, Bianca Glaser, Michael Zettler und René Meitz beglaubigten als Zeugen mit ihrer Unterschrift, dass der festliche Akt rechtmäßig abgelaufen war. Die frisch Vermählten, die sich seit elf Jahren lieben und Eltern des süßen Bryan sind, feierten anschließend ihr schönes Hochzeitsfest in Widnau in der Schweiz. Der Wohnort der kleinen Familie befindet sich in Tosters.