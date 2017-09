Claudia Beermann neue Aufsichtsratsvorsitzende bei Wolford

Sie ist die neue Aufsichtsratsvorsitzende. - © Falkensteiner

Der Aufsichtsrat des Vorarlberger Strumpfherstellers Wolford hat sich am Donnerstag neu konstituiert. An der Spitze des Gremiums steht neu Claudia Beermann, die seit 2014 als Stellvertreterin der Vorsitzenden Antonella Mei-Pochtler agierte. Mei-Pochtler ist Anfang September aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden, um am rund um Wolford laufenden Bieterprozess teilnehmen zu können.