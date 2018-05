Christian Schützinger im Livetalk zu Tourismus in Vorarlberg

Widerstand gegen den Speicherteich im Montafon, Platznot im Wachstum und Konflikte mit Umwelt- und Naturschutz: Wir diskutierten mit Christian Schützinger von Vorarlberg Tourismus die Zukunft des Fremdenverkehrs im Ländle.

In den letzten Jahren verzeichnete der Tourismus in Vorarlberg positive Zahlen, doch das war nicht immer so, erklärt Christian Schützinger von Vorarlberg Tourismus. Besonders die Gästezahlen im Sommer seien lange Zeit steil nach unten gegangen. “Erst in den letzten sieben, acht Jahren haben auch die Zahlen im Sommer wieder zugelegt. Mittlerweile sind wir wieder auf einem Niveau wie wir es 1990 und 1991 hatten. Sommer wie Winter haben sich gut entwickelt.”