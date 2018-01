Cathy Lugner: Po-Bilder sorgen für Wirbel im Netz

Die einen würden gerne mit dem "Hocker" tauschen und andere mahnen: "Du hast eine 9-jährige Tochter!" Die Kehrseite von Cathy Lugner spaltet die Netzgemeinde und sorgt für Diskussionen.

Cathy Lugner kann es auch “klassisch” und präsentiert sich in heißen Dessous am Klavier. Ein anderes Selfie zeigt ihre sexy Kehrseite im Bad. Cathy Lugner zeigt sich immer wieder sehr freizügig auf Social Media, ganz zur Freude von vielen (vornehmlich männlichen) Fans. Einige wenige Follower prangern diese Freizügigkeit jetzt aber auch an. So mahnt ein User: “Du hast eine 9-jährige Tochter!” Die Mehrzahl jedoch begrüßt die heißen Bilder und würde gerne mehr sehen oder gar mit dem einen oder anderen Möbelstück tauschen.