Weit unten im Meer lebte eine kleine Meerjungfrau. Sie liebte es, die Unterwasserwelt mit ihrem Freund zu erkunden. All jene, welche am Samstag, 11. Februar ab 20 Uhr auch dabei sein möchten und in die butzvarruckte Wasserwelt eintauchen möchten, sollten sich diesen Termin dick im Kalender eintragen und rasch Karten sichern. Eintritt ist ab 18 Jahren. Weitere Informationen unter www.butzvarruckt.at.