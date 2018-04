Burschen trafen mit Luftdruckgewehr Pkw auf Kärntner A2

Zwei Jugendliche aus Kärnten und der Steiermark haben am Nachmittag des Ostersonntag bei Schießübungen mit einem Luftdruckgewehr ein Auto auf der Südautobahn (A2) östlich von Klagenfurt getroffen. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Ostermontag mit. Verletzt wurde niemand. Die Burschen (15 und 18 Jahre) wurden im Zuge einer Suche mit Hundestreifen und einem Hubschrauber gestellt.

Anrufer hatten der Polizeiinspektion Grafenstein (Bezirk Klagenfurt Land) gegen 16.00 Uhr gemeldet, dass zwei Jugendliche mit einem Gewehr auf einem Forstweg in der Ortschaft Thon schießen würden. Etwa gleichzeitig rief ein Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Völkermarkt an, dass sein Pkw während der Fahrt auf der A2 in Richtung Völkermarkt bei Thon im rechten oberen Bereich der Heckscheibe beschädigt wurde, wahrscheinlich durch einen Schuss.