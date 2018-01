Blutiges Ende für Ronaldo bei Reals Torfestival

Cristiano Ronaldo beendete seine Torflaute gegen Deportivo La Coruna, doch beim Einköpfen zum 6:1 wurde er im Gesicht getroffen und musste blutüberströmt vom Platz.

Eine Flanke in den Strafraum – Ronaldo bewegt sich zum Ball, köpft zum 6:1 ein und bleibt am Boden liegen. Was war passiert? Der Schweizer Fabian Schär traf den Superstar unglücklich mit einem Tritt ins Gesicht.