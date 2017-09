Bludenzer OktoberFest: Jetzt VIP-Paket im Wert von 320 Euro gewinnen!

Ein solches VIP-Paket gibt’s ab 6 Personen (je 39,90 Euro) und es beinhaltet neben dem Eintritt einen reservierten Tisch im VIP-Bereich (VIP-Zugang), eine Maß Fohrenburger Bier, eine Hauptspeise mit Schnäpsle sowie – als kleines Schmankerl – ein Lebkuchenherz. Buchbar ist das Paket im Fohren Center oder via online Formular www.ozapft.at. Oder man macht gleich beim Gewinnspiel mit und kann – mit etwas Glück – einen Abend gemeinsam mit sieben Freunden im VIP-Bereich genießen.

Programm: Wochenende 1 von 2

FR 22.9. ab 18 Uhr: DIE MÜRZTALER

SA 23.9. ab 18 Uhr: DIE DONNERVÖGEL

—Warmup, Support & Afterparty: DJ Mike van Bracht & DJ MW (freier Eintritt zu den Afterparties im FohrenCenter am FR & SA)

SO 24.9. ab 10.30 Uhr: Frühschoppen und Nachmittagsprogramm

– DAVENNA 7

– traditioneller Fassanstich mit Bürgermeister und Fohrenburger Bierkönig/in

– DIE DONNERVÖGEL (kein Eintritt am SO)

Programm: Wochenende 2 von 2

FR 29.9. ab 18 Uhr: 7 Promille

SA 30.9. ab 18 Uhr: DIE PARTYJÄGER

—Warmup, Support & Afterparty: DJ Scrat (freier Eintritt zu den Afterparties im FohrenCenter am FR & SA)

Der Vorverkauf läuft

Reguläre Karten gibt’s gebührenfrei ab 13 € im Fohren Center Bludenz oder zuzüglich Gebühren bei allen Volksbanken Vorarlberg, den Musikladen Vorverkaufsstellen oder bequem online auf www.ozapft.at

Gratis An-/Abreise mit Öffis möglich!

Mit dem Vorarlberger Verkehrsverbund gratis zum Bludenzer OktoberFest und wieder zurück! Per Bus und Bahn aus ganz Vorarlberg und im Bahnverkehr von den Grenzbahnhöfen Lindau (D), Buchs, St. Margrethen (CH) und St. Anton a. Arlberg. Infos, Regeln und Abwicklung erfolgen via www.vmobil.at. Praktisch: Der Bahnhof Bludenz ist binnen 5 Gehminuten erreichbar.

Jetzt mitmachen & VIP-Paket gewinnen!

Wer Lust auf einen zünftigen Oktoberfest-Abend mit VIP-Status für bis zu 8 Personen im Wert von 320 Euro hat, sollte schnell am VOL.AT-Gewinnspiel teilnehmen. Einfach Frage beantworten und mit etwas Glück, dabei sein. Zeit solltet ihr am 22. September haben – dann nämlich, wenn die Mürztaler aufspielen. Sollte das untenstehende Teilnahmeformular nicht sichtbar sein, bitte HIER klicken, um an der Verlosung teilnehmen zu können!



Alle Infos gibt’s auf www.ozapft.at oder per Tel. +43(0)555265385.

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Keine Barablöse, kein Terminwechsel, fixe Personenanzahl! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme stimmen Sie zu, jährlich ca. 1 Info-Mail zum OktoberFest zu erhalten.