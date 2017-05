Bierpreise: In diesen Ländern ist das kühle Blonde am teuersten

Im Rahmen eines Kundesprojekts haben Analysten der Deutschen Bank auch den Preis für einen halben Liter Bier in einem Pub erhoben. Dabei hat sich gezeigt, dass man in Oslo im Schnitt rund 8,90 Euro für ein kühles Blondes berappen muss. Hinter Oslo folgt gleich die asiatische Finanzmetropole Singapur: Hier kostet eine “Halbe” 8,10 Euro. Auf Platz 3 folgt – schon mit etwas Abstand – Hong Kong, wo man 6,90 Euro für den beliebten Gerstensaft bezahlen muss.

Zwischen Oslo und der tschechischen Hauptstadt liegen nur rund 1.400 Kilometer, doch in Bezug auf den Bierpreis trennen die beiden Citys Welten. Im Schnitt kostet in Prag ein großes Bier unglaubliche 1,18 Euro. Billiges Bier kann man auch in Kapstadt trinken. In der südafrikanischen Traummetropole kosten 0,5 Liter Bier auch nur 1,54 Euro. Wer nicht ganz so weit reisen möchte um ein günstiges Bier zu genießen, sollte einen Trip nach Lissabon ins Auge fassen. In der portugiesischen Hauptstadt bekommen Bierliebhaber ihre “Halbe” auch schon um 1,81 Euro.

Die österreichische Bundeshauptstadt Wien scheint in der Liste der Deutschen Bank ebenfalls auf. Im Vergleich zu Oslo und Singapur ist das Bier in Österreich noch billig, für Tschechen und Südafrikaner aber wohl schon zu teuer. Im Schnitt muss man in Wien 3,60 Euro für 0,5 Liter Bier bezahlen. (VOL.AT)