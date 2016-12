Berlin: Polizei erwartet schnellen Fahndungserfolg

Die ewerkschaft der Polizei ist zuversichtlich, schnell einen neuen Tatverdächtigen für den Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin präsentieren zu können. - © AFP PHOTO / CLEMENS BILAN

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt sieht der Bund Deutscher Kriminalbeamter gute Chancen auf einen schnellen Fahndungserfolg. “Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir vielleicht schon morgen oder in naher Zukunft einen neuen Tatverdächtigen präsentieren können”, sagte der Gewerkschafts-Vorsitzende Andre Schulz am Dienstagabend in der ZDF-Sendung “Maybrit Illner Spezial”.