Beamte der Cobra bei Glücksspielkontrolle in Vorarlberg dabei

Bei der Glücksspielkontrolle waren Beamte der Cobra vor Ort. - © APA/Symbolbild

An einer Glücksspielkontrolle in einem Vereinslokal im Bezirk Bregenz waren Polizisten des Einsatzkommandos Cobra beteiligt. Ein Cobra-Beamter hielt eine Pistole in der Hand, als er an der Eingangstür klingelte. Zwei weitere Cobra-Polizisten standen mit einem Rammbock bereit, um nötigenfalls die Tür aufzubrechen.