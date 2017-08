Beach Volleyball-WM in Wien: Die besten Bilder

17.500 Zuschauer wurden am Schlusstag der Titelkämpfe gezählt. Zehn Tage lang waren nicht nur die Zuschauer am WM-Gelände auf der Wiener Donauinsel im Ausnahme-, sondern Österreichs Topspieler in einem Flow-Zustand. Historisches WM-Silber von Wien hat für Clemens Doppler und Alexander Horst auch noch den positiven Nebeneffekt, dass sie sich mit dieser Leistung sozusagen auf den letzten Drücker für das Saisonfinale der World Tour qualifiziert haben. Dieses Turnier der acht besten Teams des Jahres findet heuer vom 22. bis 27. August in Hamburg statt. Horst wird als “Spieler des WM-Turniers” in die Hansestadt reisen.

Top-Teams bei der Wolfurt-Trophy 2017

Beach Volleyball-Fans in Vorarlberg dürfen sich übrigens schon auf das kommende Wochenende freuen. Vom 11. bis 13. August geht die Wolfurt-Trophy über die Bühne, wo internationale Top-Spieler erwartet werden. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt.

Video I:: Bilanz zur Beach Volleyball-WM 2017 in Wien



Video II.: Sensationelles WM-Silber im Beachvolleyball



Video III.: Beachvolleyball-Fieber in Wien



Video IV.: Der Wein und der Ball