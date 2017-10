Bald kommt die Grippezeit: Wer sollte sich jetzt impfen lassen?

Jedes Jahr verlaufen solche Grippeerkrankungen tödlich. Vor allem ältere Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind anfällig. Dieser Risikogruppe rät der Experte sich impfen zu lassen. Die Impfung schützt vor solchen Infektionen nicht zu 100 Prozent, aber bis zu 60 Prozent. Durch die jährliche Impfung wird der Schutz immer stärker. So kann man sich einen sehr guten Schutz erwerben.

Wie läuft die Impfung ab?

Wer sich impfen lassen will, kann sich den Impfstoff in der Apotheke besorgen. Dabei wird derzeit zwischen zwei Impfstoffe unterschieden. Personen, deren Immunsystem bereits geschwächt ist, brauchen einen stärkeren Schutz. Hat man den Impfstoff in der Apotheke besorgt, muss nur noch ein Termin mit dem Hausarzt vereinbart werden und dieser führt dann die Impfung durch.