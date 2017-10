Apfel- und Kartoffelfest mit regionalen Produkten

Oktober 2017, findet zum zweiten Mal das Apfel- und Kartoffelfest im Walgau in Ludesch statt. Verschiedene Produzenten werden dort ihre Erzeugnisse präsentieren und verkaufen. Es gibt allerlei Kulinarisches mit Kartoffeln – und es gibt verschiedene Informationsstände.

Die Gemeinde Ludesch stellt auch in diesem Jahr wieder den überdachten Platz vor dem Gemeindezentrum und ihre Marktstände zur Verfügung. So kann die Veranstaltung bei jedem Wetter stattfinden. Neu ist in diesem Jahr ein Kinderprogramm, das von der WalgauWiesenWunderWelt angeboten wird. Außerdem wird es im Valünasaal kurze Fachvorträge zu verschiedenen Themen geben und die Walgauer Mundartdichterinnen runden mit kurzen passenden Texten das Fest ab. Wer mag, kann zum Kartoffelgericht ein Glas Most oder – auch neu in diesem Jahr –Walgauer Wein kosten. Selbst Erntekörbe können gekauft werden, um den Einkauf nach Hause zu tragen. Das ‘Schau-Mosten’ kann allerdings mangels Äpfeln – wie sicherlich bekannt ist, gibt es heuer keine guten Äpfelerträge – leider nicht stattfinden. Die Regio Im Walgau übernimmt die Gesamtorganisation, und die Koordination und trägt die Kosten für die benötigte Infrastruktur

Info

Zweites walgauweites Apfel- und Kartoffelfest

am 26. Oktober 2017 (Nationalfeiertag)

von 10 – 16 Uhr

beim Gemeindezentrum Ludesch

Das Land Vorarlberg fördert diese Veranstaltung im Rahmen der Ökoland-Strategie.