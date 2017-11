Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: "Whatever It Takes" von Imagine Dragons

Der Antenne Vorarlberg Hit-Tipp diese Woche ist Imagine Dragons mit „Whatever It Takes“.

Während den Refrain von „Thunder“ viele schon im Schlaf mitsingen können, liefern die „Image Dragons“ schon den nächsten Hit: „Whatever It Takes“ heißt der neue Ohrwurm. Dass die Band so erfolgreich ist, zeigt sich im brandneuen Songtext: Es geht um Erfolgserlebnisse im Leben und darum, das Beste aus sich heraus zu holen. Der Song reißt einen von Anfang an mit und baut sich im Refrain zu einer wahren Hymne auf. Der ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp der Woche: Imagine Dragons mit „Whatever It Takes“.