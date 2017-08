Tom Kofler: “Trans Vorarlberg Triathlon ist eine Marke”

VIDEO! INTERVIEW MIT TRANS VORARLBERG TRIATHLON OK MITVERANTWORTLICHER TOM KOFLER

Ein Aquathlon-Sprint-Nightrace für Jedermann und Nachwuchs läutet das große Sportwochenende am Vorabend des legendären Dreikampfs ein.

Bei der diesjährigen Austragung des Trans Vorarlberg Triathlons werden – so wie bei der Neuinszenierung von „Carmen“ bei den Bregenzer Festspielen – die Karten völlig neu gemischt. Die Organisatoren dürfen sich auf eine hochkarätige Besetzung mit zahlreichen internationalen Top-Athleten und damit einen spannenden Rennverlauf freuen. „Die Starterliste wird kommende Woche komplettiert. Erfreulich ist neben dem großen Anklang unseres Triathlons in der internationalen Szene auch der Wetterbericht, der bis dato am Wettkampftag so wie im Vorjahr Sonnenschein verspricht“, freut sich OK-Chef Thomas Kofler.

Vor der Kulisse der spektakulären Seebühne starten Spitzen- und Breitensportler am Samstag, den 26. August zur ultimativen Herausforderung. 1,2 Kilometer Schwimmen im Bodensee, 93 Kilometer Radfahren mit 2000 Höhenmetern durch den Bregenzerwald über den Hochtannbergpass nach Lech sowie ein zwölf Kilometer langer Crosslauf stehen auf dem Programm. Der Startschuss fällt um acht Uhr im Bregenzer Strandbad. Der Sieger wird gegen 11.30 Uhr im Zielgelände beim Schlosskopfparkplatz in Lech erwartet. Im Rahmen des Events werden die Landesmeister auf der Mitteldistanz gekürt. Am Montag, den 21. August endet die Anmeldefrist für den Trans Vorarlberg Triathlon 2017.

Staffelbewerbe für Einsteiger und Spezialisten

Ganz besonders viel Spaß macht die Herausforderung von Bregenz nach Lech am Arlberg im Team. Wer beim legendären Triathlon durch Vorarlberg dabei sein will, aber nicht die gesamte Distanz im Alleingang absolvieren möchte, hat die Möglichkeit des Staffelstarts. Zur Auswahl stehen Dreier-, Vierer- oder Fünferteams. „Das ist eine perfekte Gelegenheit für Vereine, Firmen und ihre Mitarbeiter, einen unvergesslichen Tag miteinander zu verbringen. Hier wollen wir vor allem auch den Breitensportlern etwas bieten“, erklärt Kofler.

Premiere für Aquathlon-Night-Race

Erstmals findet am Vortag des Trans Vorarlberg Triathlons ein Aquathlon-Sprint-Nightrace für Jedermann statt. Der Startschuss zur Premiere fällt am Freitag, den 25. August um 17.30 Uhr im Strandbad Bregenz. Zunächst ist der Nachwuchs an der Reihe, bevor sich die Erwachsenen auf einer Distanz von 400 Metern Schwimmen und 2900 Metern Laufen messen. „Der Fun-Faktor steht im Vordergrund. Geschwommen wird im See und die Kulisse der Laufstrecke rund um den Festspielplatz in Bregenz bietet ein perfektes Ambiente für das Nightrace“, freut sich Mitorganisator Dominik Berger. „Es ist der ideale Bewerb, um einmal Wettkampfluft zu schnuppern oder auch, um sich für den Trans Vorarlberg am kommenden Tag einzustimmen. Es geht nicht um die Zeit, sondern ums dabei sein“, lädt der Ex-Triathlon-Profi ein. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start der jeweiligen Klasse möglich. Infos unter www.transvorarlberg.at.

Aquathlon-Sprint-Night-Race

zählt zum Skinfit Junior Cup

Freitag, 25. August

Start: Strandbad Bregenz, Schwimmen im Bodensee, Lauf rund um das Festspielhaus

17.30 Uhr Schüler D: 50 m Schwimmen/500 m Laufen

18.00 Uhr Schüler B/C: 100 m Schwimmen/1100 m Laufen

18.30 Uhr Schüler A/Jugend: 200 m Schwimmen/1700 m Laufen

19.00 Uhr Start restliche Altersklassen: 400 m Schwimmen/2900 m Laufen

Trans Vorarlberg Triathlon

Samstag, 26. August 2017

Distanz: 1,2 km Schwimmen/93 km Radfahren/12 km Laufen

Start: 8.00 Uhr (Einzelstarter) bzw. 8.05 Uhr (Staffelstarter) im Strandbad Bregenz

Ziel: Schlosskopfparkplatz Lech am Arlberg,

Sieger wird gegen 11.30 Uhr erwartet

Siegerehrung: 16.30 Uhr Sportpark Lech

www.transvorarlberg.at



Rahmenprogramm:

Freitag, 25. August: Tri Expo im Startbereich in Bregenz

Samstag, 26. August: ab 19.30 Uhr: After Race Partys in Lech am Arlberg Tannbergerhof und Pfefferkörnle)

Eintritt ist frei