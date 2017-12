Als Neo-Skiprofi immer schnell unterwegs

Nach ihrer schulischen Ausbildung und zwei ganz schlimmen Verletzungen konzentriert sich die erst 18-jährige Michelle Niederwieder aus Buch voll auf ihre Profi-Skikarriere.

Kreuzband gerissen, Schien- und Wadenbeinbruch erlitten, die erst 18-jährige Michelle Niederwieser aus Buch hatte in den letzten Jahren mit großem Verletzungspech zu kämpfen. Doch jetzt ist sich topfit und auch die vierjährige Schulische Ausbildung in der Handelsschule ist erfolgreich abgeschlossen. Jetzt will Michelle Niederwieser es genau wissen und seit dieser noch jungen Saison versucht sie sich als Neoprofi. Unterstützt wird sie als Kopfsponsor von Technischen Gebäude Service in Altach.

Die ersten Rennen sind für Michelle Niederwieser sehr vielversprechend verlaufen. Neben dem Sieg im Riesentorlauf in Sölden stehen schon sieben Spitzenplätze in diversen FIS-Rennen zu Buche. Einen Tag vor Weihnachten wurde Niederwieser im Super G von Sölden Zweite und in der Kombinationswertung belegte sie Rang drei. „Das Comeback in dieser Saison ist mehr als gelungen. Ich will viele FIS-Punkte sammeln und einen Startplatz bei den Europacup-Rennen zu bekommen. Als ÖSV-Kaderathletin strebe ich den Aufstieg in den B-Kader an. Vor allem gilt es immer die ganze Qualität abzurufen und mit guten Trainingsleistungen die Basis zu legen“, so Michelle Niederwieser.