Alle jagen Double-Champion EHC Montafon

Noch halten sich die Teams relativ bedeckt, was Neuverpflichtungen betrifft, aber bereits jetzt wird hinter vorgehaltenen Händen über die Transfers gemunkelt. Der Zuwachs an Teams bedeutet auch, dass manche Team Federn lassen mussten, so darf der EHC Hard nicht mehr auf die Kooperationsspieler aus Lustenau hoffen.

Auch die Bulldogs Dornbirn konnten nur noch mit viel Mühe ein VEHL1 Team stellen, mussten deshalb ihre VEHL2 Mannschaft in die VEHL3 absteigen lassen. Mit den den neuen Spielern aus Rankweil dürfte sich wohl der SC Hohenems 2 als erster Herausforderer der Montafoner herauskristallisieren, Testspiele gegen Schweizer Teams haben diesen Verdacht unterstrichen.

Dahinter wird das Feld aber eng, neben dem HC Samina Rankweil und dem EHC Alge Elastic Lustenau, wollen auch die anderen Teams vorne mitmischen. Der dünne Kader der Walter Buaba Rankweil wird über die lange und intensive Saison wohl nur schwer ausreichen, die Duelle gegen den HC Rankweil dürften allerdings für Derbycharakter in der Gastra sorgen. Der SC Feldkirch könnte heuer überraschen, mit ähnlichem Kader wie in der vergangenen Saison ist ein Top 4 Platz möglich. Sehr oft aber wird die Tagesverfassung den Ausschlag geben. Der EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn verlor das Testspiel-Duell gegen den SC Feldkirch klar und muss erst noch auf Touren kommen.

Los geht es am 8. Oktober 2017 um 20 Uhr mit dem Schlager EHC Alge Elastic Lustenau vs. HC Samina Rankweil in der Rheinhalle Lustenau. Nach insgesmat 72 Grunddurchgangsspielen bestreiten die besten 8 Teams ein Viertel- & Halbfinale in der Serie “Best-of-2”, das anschließende Finale wird im Modus “Best-of-3” gespielt. Der Meister steht spätestens am 11. März 2018 fest. Erstmals wurde heuer das Pickrecht nach dem Grunddurchgang eingeführt. Die Plätze 1-3 dürfen sich der Reihe nach ihre Gegner für das Viertelfinale von den Plätzen 5-8 aussuchen, Platz 4 tritt gegen die verbleibende Mannschaft an. The Game is on!

Eishockey-Unterhaus, VEHL-1, 2017/2018

Der Spielplan

EHC Alge Elastic Lustenau – HC Samina Rankweil 8. Oktober, 20 Uhr in Lustenau

SC Feldkirch – EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn, 14. Oktober, 17 Uhr in Hard

SC Hohenems – HC Samina Rankweil, 15. Oktober, 17 Uhr in Hohenems

EHC Alge Elastic Lustenau – HC Walter Buaba Rankweil, in Lustenau

SC Feldkirch – HC Samina Rankweil, 21. Oktober, 15.30 Uhr in Hard

Bulldogs Dornbirn – EHC Hard, 22. Oktober, 16.25 Uhr in Dornbirn Messestadion

SC Hohenems – EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn, 22. Oktober, 17 Uhr in Hohenems

EHC Aktivpark Montafon – EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn 28. Oktober, 18.45 Uhr

EHC Hard – HC Walter Buaba, 28. Oktober, 18.20 Uhr in Hard

SC Feldkirch – Bulldogs Dornbirn, 29. Oktober, 16.25 Uhr, in Dornbirn Messestadion

SC Hohenems – EHC Alge Elastic Lustenau, 29. Oktober, 17 Uhr in Hohenems

EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn – Bulldogs Dornbirn, 4. November, 17.30 Uhr Arena

EHC Aktivpark Montafon – HC Walter Buaba, 4. November, 18.15 Uhr in Schruns

SC Feldkirch – EHC Hard, 4. November, 18.20 Uhr in Hard

EHC Alge Elastic Lustenau – SC Hohenems, 4. November, 20 Uhr in Lustenau

EHC Hard – EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn, 11. November, 18.20 Uhr in Hard

EHC Aktivpark Montafon – EHC Alge Elastic Lustenau, 11. November, 18.45 Uhr

SC Hohenems – SC Feldkirch, 12. November, 17 Uhr in Hohenems

Bulldogs Dornbirn – HC Walter Buaba, 12. November, 17.45 Uhr in Arena Dornbirn

HC Samina Rankweil – EHC Hard, 18. November, 17 Uhr in Rankweil

EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn – EHC Aktivpark Montafon, 18. November, 17.30 Uhr

HC Walter Buaba – SC Feldkirch, 19. November, 17.30 Uhr in Rankweil

Bulldogs Dornbirn – SC Hohenems, 19. November, 17.45 Uhr in Dornbirn Arena

HC Samina Rankweil – Bulldogs Dornbirn, 25. November, 17 Uhr in Rankweil

EHC Hard – EHC Aktivpark Montafon, 25. November, 18.20 Uhr in Hard

EHC Alge Elastic Lustenau – SC Feldkirch, 25. November, in Lustenau

SC Feldkirch – SC Hohenems, 26. November, 17 Uhr, in Hohenems

HC Walter Buaba – EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn, 26. November, 17.30 Uhr in Rankweil

EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn – HC Samina Rankweil, 2. Dezember, 17.30 Uhr in Arena

SC Hohenems – EHC Hard, 3. Dezember, 17 Uhr in Hohenems

HC Walter Buaba – EHC Alge Elastic Lustenau, 3. Dezember, 17.30 Uhr in Rankweil

Bulldogs Dornbirn – EHC Aktivpark Montafon, 3. Dezember, 17.45 Uhr in Arena Dornbirn

EHC Alge Elastic Lustenau – EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn, 8. Dezember, in Lustenau

HC Samina Rankweil – SC Feldkirch, 9. Dezember, 17 Uhr in Rankweil

EHC Hard – Bulldogs Dornbirn, 9. Dezember, 18.20 Uhr in Hard

SC Hohenems – EHC Aktivpark Montafon, 10. Dezember, 17 Uhr in Hohenems

HC Walter Buaba – HC Samina Rankweil, 10. Dezember, 17.30 Uhr in Rankweil

EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn – EHC Alge Elastic Lustenau, 16. Dezember, 17.30 Uhr

SC Feldkirch – EHC Aktivpark Montafon, 16. Dezember, 18.15 Uhr in Schruns

EHC Alge Elastic Lustenau – EHC Hard, 17. Dezember, 11.30 Uhr in Lustenau

SC Hohenems – HC Walter Buaba Rankweil, 17. Dezember, 17 Uhr in Hohenems

Bulldogs Dornbirn – HC Samina Rankweil, 17. Dezember, 17.45 Uhr in Arena Dornbirn

HC Samina Rankweil – HC Walter Buaba Rankweil, 23. Dezember, 17 Uhr in Rankweil

EHC Aktivpark Montafon – Bulldogs Dornbirn, 23. Dezember, 18.15 Uhr in Schruns

EHC Aktivpark Montafon – HC Samina Rankweil, 26. Dezember, 17.30 Uhr in Schruns

EHC Aktivpark Montafon – SC Feldkirch, 30. Dezember, 17.30 Uhr in Schruns

EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn – SC Hohenems, 30. Dezember, 17.30 Uhr in Arena

EHC Hard – HC Samina Rankweil, 30. Dezember, 18.20 Uhr in Hard

HC Samina Rankweil – SC Hohenems, 6. Jänner 2018, 17 Uhr in Rankweil

EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn – HC Walter Buaba Rankweil, 6. Jänner 17.30 Uhr Arena

EHC Aktivpark Montafon – EHC Hard, 6. Jänner 17.30 Uhr in Schruns

EHC Alge Elastic Lustenau – Bulldogs Dornbirn, 7. Jänner, 16.30 Uhr in Lustenau

SC Feldkirch – EHC Alge Elastic Lustenau, 9. Jänner, in Lustenau

EHC Hard – SC Feldkirch, 13. Jänner, 18.20 Uhr in Hard

HC Walter Buaba Rankweil – SC Hohenems, 13. Jänner, 17 Uhr in Rankweil

HC Samina Rankweil – EHC Alge Elastic Lustenau, 14. Jänner, 17.30 Uhr in Rankweil

Bulldogs Dornbirn – EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn, 14.Jänner, 17.45 Uhr Arena Dornbirn

EHC Alge Elastic Lustenau – EHC Aktivpark Montafon, 16. Jänner, in Lustenau

HC Samina Rankweil – EHC Aktivpark Montafon, 20. Jänner, 17 Uhr in Rankweil

EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn – SC Feldkirch, 20. Jänner, 17.30 Uhr in Arena Dornbirn

EHC Hard – SC Hohenems 20. Jänner, 18.20 Uhr in Hard

HC Walter Buaba – Bulldogs Dornbirn, 21. Jänner, 17.30 Uhr in Rankweil

EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn – EHC Hard, 27. Jänner, 17.30 Uhr Arena Dornbirn

EHC Aktivpark Montafon – SC Hohenems, 27. Jänner, 18.45 Uhr in Schruns

SC Feldkirch – HC Walter Buaba Rankweil, 28. Jänner, 17.30 Uhr in Rankweil

Bulldogs Dornbirn – EHC Alge Elastic Lustenau, 28. Jänner, 17.45 Uhr in Arena Dornbirn

HC Samina Rankweil – EHC Megafit Ice Tigers Dornbirn, 3. Februar, 17 Uhr in Rankweil

SC Hohenems – Bulldogs Dornbirn, 4. Februar, 17 Uhr in Hohenems

HC Walter Buaba Rankweil – EHC Aktivpark Montafon, 4. Februar, 17.30 Uhr in Rankweil

EHC Hard – EHC Alge Elastic Lustenau, 10. Februar, 18.20 Uhr in Hard

HC Walter Buaba Rankweil – EHC Hard, 11. Februar, 17.30 Uhr in Rankweil

Bulldogs Dornbirn – SC Feldkirch, 11. Februar, 17.45 Uhr in Arena Dornbirn

Gespielt wird eine einfache Hin- und Rückrunde mit neun Mannschaften (72 Spiele im Grunddurchgang). Mitte Februar startet das Play-off. Im Viertel- und Halbfinale werden nur zwei Spiele gespielt. Das Finale wird auf Best of three gespielt. Am 11. März 2018 steht der neue Meister in der VEHL 1 fest.