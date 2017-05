12-jÃ¤hrige MMA-KÃ¤mpferin wÃ¼rgt ihre Gegnerin (24) bewusstlos

MMA ist ein Vollkontakt-Sport, der in Japan besonders viele Anhänger hat und auch in Europa immer mehr an Beachtung gewinnt. Das könnte sich nach diesem Duell aber wieder ändern. Denn dass eine 12-Jährige im Ring gegen eine doppelt so alte Gegnerin antritt, wäre in unseren Breitengraden wohl undenkbar. Aber nicht in Japan. Momo Shimizu ist nur 1,48 Meter groß, 40 Kilo leicht und trainiert seit Kindergartentagen sechsmal pro Woche bis zu drei Stunden.

Kampf mit Kopfschutz

Für ihr MMA-Debüt wurden sogar die Regeln angepasst. Wie im Amateurbereich mussten die Kämpferinnen einen Kopfschutz tragen. Im Vorfeld hatten viele Angst, dass die 12-Jährige ernsthaft verletzt werden könnte. Doch der absurde Kampf war schneller beendet als erwartet und vor allem mit einem Ausgang, der nun weltweit für Schlagzeilen sorgt.

MMA Japan on Twitter deepjewels16 Momoko Yamazaki is unconcious after a RNC from 12 year old Momo! @sfultonMMA @deep_official @Jiujitsu_Jedi @MMAjunkie

Würgegriff

Nach nur einer Runde entscheidet die 12-Jährige den brutalen Kampf für sich. Mit ein paar Kicks nach vorne drängt sie ihre Gegnerin in die Defensive, packt sie von hinten und setzt einen “rear naked choke” an. Dabei handelt es sich um einen Würgegriff mit dem der Gegnerin die Luft genommen werden soll.

Bis zur Bewusstlosigkeit

Die 12-jährige MMA-Kämpferin würgt ihre doppelt so alte Gegnerin bis zur Bewusstlosigkeit. Der Ringrichter springt dazwischen und beendet den Kampf. Damit hat die 12-Jährige ihr MMA-Debüt gewonnen. Momos Manager Shu Hirata hatte den Kampfausgang übrigens vorausgesagt: “Ich denke, das wird eine öffentliche Demütigung für Frau Yamazaki.”

MMA Japan on Twitter @deep_official @DEEPChannel1 @sfultonMMA @Jiujitsu_Jedi #deepJewels16 12 yr old Momo sinks in the RNC and wins the fight!

MMA Japan on Twitter DeepJewels16 12 Year old Momo chokes out Momoko Yamazaki for the win! @sfultonMMA @deep_official @WMMARankings @Jiujitsu_Jedi