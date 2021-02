Vorarlberg live mit Tschann, Liensberger und Hammerer

Am Montag sind Doppel-Weltmeisterin Katharina Liensberger, Bürgermeister Simon Tschann und die Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Hammerer bei Vorarlberg live zu Gast.

Katharina Liensberger hat sich in Cortina d'Ampezzo zur Ski-Queen der Weltmeisterschaft gekrönt. Wie sie heute auf die WM zurückblickt und wie es weitergeht, darüber haben wir mit "Super-Liensi" gesprochen.

Einigkeit in Bludenz?

Die ersten 100 Tage hat Simon Tschann als Bürgermeister von Bludenz schon hinter sich. Trotz Coronavirus-Krise will die Stadt Bludenz im Jahr 2021 in verschiedenste Projekte investieren. Das wurde auch im aktuellen Budget berücksichtigt, das einstimmig den Stadtrat passiert hat. Wie viele andere Gemeinden und Städte kämpft aber natürlich auch Bludenz mit den Finanzen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird auf 2.750 Euro pro Bürger ansteigen.

Eva Hammerer ist Landtagsabgeordnete der Grünen und Gemeindevertreterin in Hard. In der Bodensee-Gemeinde, wo am Donnerstag über das Budget abgestimmt wird, brodelt es ordentlich. Der Grund: die Finanzen! Darüber wird unter anderem Eva Hammerer bei Vorarlberg live mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer diskutieren.