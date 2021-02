Auch AstraZeneca-Impfstoff sicher - Und wirkt, sagt Walla

Eine Wirksamkeit von 74 Prozent zeige der Corona-Impfstoff von AstraZeneca nach der ersten Impfung, über 80 nach der zweiten, stellt Dr. Burkhard Walla am Freitag bei "Vorarlberg Live" klar.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde bereits viel Kritik am Corona-Impfstoff von AstraZeneca laut. In einigen Krankenhäusern Österreichs gab es bereits Weigerungen, der Belegschaften sich mit diesem Impfstoff impfen zu lassen. Nachdem am Freitag in Vorarlberg die ersten Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff durchgeführt wurden, stellt Dr. Burkhard Walla die Fakten um das viel kritisierte Präparat klar.