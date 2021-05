Klubhaus: Manege frei für Clownfrau "Lillilu"

Für jede Menge Lacher sorgt in der neuen Klubhaus-Episode Clownfrau Lisa "Lillilu" Suitner, wenn sie die beiden Hosts aufs Korn nimmt. Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.

In der neuen Ausgabe stößt das Moderatoren-Duo Pascal und Jogi an seine Grenzen. Denn dieses Mal gastiert mit "Lillilu" eine humoristisches Kaliber der Sonderklasse im Klubhaus und revanchiert sich für den ein oder anderen blöden Kommentar der beiden Gastgeber. Die sympathische Clowndame treibt ihren Schabernack und entfesselt die inneren Clowns der beiden, inklusive einer Therapieeinheit auf der legendären korallenroten Couch, bei der diverse Traumata ans Tageslicht kommen. Lisa Suitner gewährt aber auch Einblick ins nicht einfache Leben einer Künstlerin während der Pandemie und was man mitbringen muss, um andere Menschen zum Lachen zu bringen.