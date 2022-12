Jahresrückblick 2022: Meistgelesen im Februar

Corona-Demos in Bregenz, Krieg in der Ukraine, tödlicher Unfall in Bezau, Drogenring in Bludenz gesprengt: Das war der Februar auf VOL.AT.

Der Februar 2022 brachte eines der prägendsten Ereignisse des Jahres: Russalnds Invasion in der Ukraine. Diese Geschichten haben die VOL.AT User im Jänner am meisten interessiert:

Demonstrantin fuhr auf Polizisten los

self all Open preferences.

Zwangsversteigerung in Vorarlberg

self all Open preferences.

32-Jähriger stirbt bei Unfall in Bezau

self all Open preferences.

Russlands Überfall auf die Ukraine

self all Open preferences.

self all Open preferences.

"Freedom-Day": Lockerungen ab 5. März

self all Open preferences.

Kontrollen in Clubs - 150 Anzeigen

self all Open preferences.

Polizei sprengt Drogenring in Bludenz

self all Open preferences.

Klitschko hat eine Botschaft für Russland

self all Open preferences.

Wirbel um Bregener Corona-Demos

self all Open preferences.

self all Open preferences.

"Irgendwann ist man nur noch Passagier" - Andreas Meusburger

self all Open preferences.

Wohnungskosten setzen Vorarlberger unter Druck

self all Open preferences.