Vorfall bei Corona-Demo: Frau fuhr auf Polizisten los

Bei der gestrigen Demo gegen die Covid-Maßnahmen wurde eine 51-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fuhr sie mit ihrem Pkw auf drei Polizeibeamte los - diese mussten sich durch einen Sprung zur Seite retten, um nicht überfahren zu werden.

17 Anzeigen, eine Festnahme

Versammlung in Bregenz

Am Dienstag, 1.2.2022, fand in der Zeit von 16 bis 20 Uhr in Bregenz eine angezeigte Versammlung statt. Kurz nach Versammlungsbeginn marschierten rund 230 Teilnehmer los, gegen Ende der Versammlung waren noch etwa 50 Personen anwesend. Die Marschroute verlief mehrfach von der BH Bregenz bis zum Kreisverkehr bei der HTL und wieder retour. Während der gesamten Zeit kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen wobei die Polizei die Fahrzeuge nach Möglichkeit abwechselnd in Richtung Hard bzw. Lochau fahren lassen konnte.