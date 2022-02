"Viele Menschen fühlen sich derzeit nicht im Parlament vertreten"

Politologe Thomas Schmidinger bei "Vorarlberg LIVE" über Demonstrationen und Demokratie.

Diese Woche soll es laut Freier Bürgerpartei täglich eine Demonstration gegen die Coronamaßnahmen in Bregenz geben. Und zwar so lange, bis Landeshauptmann Markus Wallner bereit ist, sich mit dem Parteiobmann Georg Palm an einen Tisch zu setzen. „Das Demonstrationsrecht muss in einer Demokratie für alle gelten und letztlich kann das nicht von politischen Sympathien abhängen, ob ich jemanden demonstrieren lasse oder nicht“, hält Politologe und Extremismusforscher Thomas Schmidinger am Dienstagabend bei Vorarlberg LIVE fest.