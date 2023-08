Bandidos MC breitet sich aus und rückt näher an Vorarlberg heran

Die Bandidos, die zweitgrößte Rocker-Vereinigung der Welt mit schätzungsweise mehr also 5000 Mitgliedern, sind seit einigen Wochen im Rampenlicht der österreichischen Öffentlichkeit. Der Grund dafür ist, dass die Polizei in Ober- und Niederösterreich eine Razzia gegen einen Ableger der Bandidos durchgeführt hat, eine Gruppe, die in vielen Ländern als kriminelle Organisation eingestuft wird. Bei dieser Operation wurden zehn Personen festgenommen und Waffen, darunter Maschinenpistolen und Granatwerfer, im Wert von 1,5 Millionen Euro konfisziert. Die Absicht dahinter war, nach Aussage von Franz Ruf, dem Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, die geplante Expansion der Bandidos nach Österreich zu unterbinden.

Bandidos und Hells Angels

Doch es scheint, dass die berüchtigte Motorradgang bereits in Tirol Fuß gefasst hat wie die "Tiroler Tageszeitung" unlängst berichtete. Michael Riedhart, der Bürgermeister von Wörgl, bestätigt gegenüber "TT.com": "Die Bandidos haben ein Klublokal am Andreas-Hofer-Platz, erkennbar an den gelben und roten Folien auf den Fenstern" - den Farben der Motorrad-Outlaws. Ein weiterer Rockerklub namens "Defenders of Freedom" hat sich in der direkten Nachbarschaft niedergelassen. Riedhart vermutet, dass es sich dabei eigentlich um die Hells Angels handelt, denen sich die "Defenders" angeschlossen haben. In der Welt der Rocker wäre eine solch enge und laut Riedhart durchaus friedliche Nachbarschaft zwischen den verfeindeten Gruppen Bandidos und Hells Angels eine Sensation. Aber ein Mitglied der Defenders beruhigt: "Wir gehören nicht zu den Hells Angels", wird er von "TT.com" zitiert.

Clubs machen keine Probleme

Unabhängig davon lobte der Bürgermeister beide Clubs: "Vor den Vereinslokalen stehen manchmal 20 Motorräder und mehr. Es gibt keine Beschwerden." Im Gegenteil - die Mitglieder, sowohl die Bandidos als auch die Defenders, "grüßen freundlich, sind auch in Wörgler Bars unterwegs und machen keine Probleme".

Bandidos MC auf dem Vormarsch?

Bereits vor einigen Jahren gab es Aufsehen, als die Bandidos in Tirol aktiv wurden, einem Gebiet, das allgemein als Hoheitsgebiet der Hells Angels angesehen wird. Es gab Gerüchte über die Gründung eines "Chapter" (Zweigstelle) im Raum Innsbruck, also in der Nähe der eigentlich verfeindeten Hells Angels in Zirl. Recherchen von "TT.com" haben allerdings ergeben, dass die "Gladiatores", eine italienische Rockergruppe, die den Bandidos zugeordnet wird, in der Gegend von Innsbruck aktiv ist.

Rockerszene in Tirol

Abseits der Hells Angels in Zirl bestand Rockerszene in Tirol bisher hauptsächlich aus kleineren lokalen Klubs ohne internationale Verbindungen. Ihre Mitglieder würden oft grimmiger dreinschauen, als sie eigentlich sind, und ihre kriminellen Aktivitäten würden sich laut "TT.com2 meist auf zu laute Auspuffanlagen an ihren Harley-Davidson-Motorrädern beschränken.

Situation in Vorarlberg

Ähnlich scheint die Situation in Vorarlberg zu sein, wo die Hells Angels in Wolfurt - eine der ältesten Niederlassungen (1975 gegründet) auf dem europäischen Kontinent führen - ein Klubhaus haben. Obwohl es verschiedene Motorradclubs im Ländle gibt, fallen diese meist nicht auf. Eigentlich haben nur noch die "United Tribuns" rockerähnliche Strukturen. Mitgliedern der United Tribuns im Ausland wurden schon zahlreiche Straftaten vorgeworfen und der "Verein" wurde in Deutschland auch verboten. (VOL.AT)

