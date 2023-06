Bandidos MC: Warum die Bikergang nach Österreich will

Der Motorradclub Bandidos MC nimmt offensichtlich einen neuen Anlauf um in Österreich Fuß zu fassen.

Ein Ableger des internationalen Rockerclubs Bandidos geriet wie berichtet in Österreich ins Visier der Behörden. Bei Razzien in Oberösterreich und Niederösterreich wurden mehrere Festnahmen durchgeführt und ein beachtliches Waffenarsenal sichergestellt. Der Club, der 1966 in Texas gegründet wurde, steht im Verdacht, größtenteils aus Mitgliedern des rechtsextremen Milieus zu bestehen. Die Ermittlungen haben ein beunruhigendes Ausmaß an Waffen und Munition ans Licht gebracht.

Friedensschluss im Jahr 2010. ©EPA/JOCHEN LUEBKE

Friedensschluss zwischen Bandidos und Hells Angels im Jahr 2010

Im Jahr 2010 sorgte der Friedensschluss in Deutschland zwischen den Hells Angels und den Bandidos für internationales Aufsehen. Seitdem ist viel Zeit vergangen, doch nun versuchen die Bandidos in Österreich Fuß zu fassen. Die Rivalität zwischen den beiden Motorradclubs hat in der Vergangenheit bereits für Schlagzeilen gesorgt. Doch was sind die Ziele der Bandidos in Österreich und wie weit sind sie bereits fortgeschritten?

Die Polizei stellte ein riesiges Waffenarsenal sicher. © APA/BMI

Rivalität und Gebietsaufteilungen: Österreich ist Hells Angels-Land

Vor dem Friedensschluss im Jahr 2010 kam es zu Angriffen und blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Hells Angels und den Bandidos, vor allem in Skandinavien und Deutschland. Damals wurde der Öffentlichkeit nicht bekannt, dass es schriftlich festgehaltene Gebietsaufteilungen gab. Bayern wurde den Bandidos zugeschrieben, während Österreich den Hells Angels zugewiesen wurde. Obwohl es vereinzelte Versuche der Bandidos gab, Chapter in Salzburg, Tirol oder Kärnten zu eröffnen, waren diese aus verschiedenen Gründen nicht erfolgreich. Offiziell sind die Bandidos bis heute nicht in Österreich vertreten.



©Reuters

Die Lage in Österreich

Im Gegensatz zu Deutschland oder Italien ist die Rockerszene in Österreich vergleichsweise ruhig. Die meisten Hells Angels sind bereits im Pensionsalter. Die Bandidos sehen Österreich offensichtlich als leichtes Ziel, da die Rockergruppe in Italien stark verankert ist und Österreich geografisch nahe liegt. Wie der "Kurier" berichtet sind die Aktivitäten der Rocker in Österreich hauptsächlich auf das Rotlichtmilieu und den Kokainhandel beschränkt, jedoch in einem vergleichsweise geringeren Ausmaß.

Bandidos MC in Italien

Da die Bandidos bis dato in Österreich nicht wirklich vertreten sind und es auch kein großes Chapter gibt, sind sie stets auf Unterstützung angewiesen, sei es von Supporter Clubs oder es werden ungewöhnliche Kooperationen eingegangen. Laut "Kurier" wird der Club von Italien aus gesteuert. In der Vergangenheit hatten die Hells Angels in Österreich eine Allianz mit den bosnisch geprägten United Tribuns, einer eher streetgang-ähnlichen Gruppierung, die auch in Vorarlberg aktiv ist.

Es kommt auch - wie im Fall der Bandidos - zu Schnittstellen mit Rechtsextremisten, da sowohl Nazis als auch Rocker den Staat als Hauptfeind betrachten. Diese Zusammenarbeit des mexikanisch-geprägten Clubs mit Neonazis mag auf den ersten Blick absurd erscheinen, zeigt jedoch die vorhandenen Verbindungen.

Bisherige Versuche der Bandidos, in Österreich Fuß zu fassen, waren weniger fortgeschritten als der aktuelle. Der nächste Schritt wäre normalerweise das Durchqueren des fremden Gebiets in ihren Rockerkutten, was als erste Provokation in Rockerkreisen angesehen wird, obwohl die Straßen als "frei" gelten. Wer jedoch das Gebiet eines anderen Clubs durchquert, sollte sich im Normalfall "anmelden" um keinen falschen Eindruck zu erwecken.

Infos: Bandidos MC

Die Bandidos MC wurden 1966 in den Vereinigten Staaten gegründet und haben seitdem weltweit zahlreiche Ableger etabliert. Der Club versteht sich als "One Percenter"-Motorradgang, eine Bezeichnung, die darauf hinweist, dass sie sich außerhalb der gesetzestreuen 99 Prozent der Biker positionieren. Die Bandidos MC sind bekannt für ihre charakteristischen Farben Schwarz und Gold.

