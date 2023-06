Bandidos MC: In diesen Ländern ist die Bikergang aktiv

Österreich ist auf der internationalen Landkarte des Bandidos MC noch ein "weißer Fleck".

Der Motorradclub Bandidos MC wurde 1966 von Vietnamkriegsveteranen in Houston, Texas, gegründet. Seitdem hat der Club eine starke Expansion erlebt und ist heute international aktiv. Mit seinen Landesverbänden (Chapter) in über 30 Ländern und einer Reihe von Support-Clubs (Unterstützern) gehört der Bandidos MC zu den mächtigsten Clubs in der Welt der Motorradgangs.

Expansion des Bandidos MC

Nach der Präsidentschaft von Gründer Donald Eugene Chambers übernahm Ronald Jerome "Ronnie" Hodge das Amt und trieb die Expansion des Clubs voran. 1989 erfolgte der erste Schritt nach Europa mit einem Chapter in Marseille, Frankreich. In den folgenden Jahren dehnte sich der Bandidos MC nach Skandinavien und 1997 nach Luxemburg aus. Im Jahr 2000 wurde das erste Chapter in Italien gegründet. Deutschland wurde im Jahr 1999 durch den Beitritt des gelben Ghostrider's MC sowie der Road Eagle MC Nomads und der Destroyers München zum Bandidos MC repräsentiert. In den darauffolgenden Jahren schlossen sich weitere 17 deutsche Ortsverbände an. Nach einer Probezeit von etwas mehr als einem halben Jahr erhielten die deutschen Bandidos MC im Juni 2000 offiziell den "Germany"-Schriftzug. Bis März 2012 waren in Deutschland 71 Chapter polizeilich bekannt. Aktuell werden auf der Homepage der Bandidos 56 Chapter in Deutschland erwähnt, darunter auch verbotene.