Hell's Angels-Gründer Sonny Barger ist tot

Die Rocker-Legende ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

Direkt nach seinem Tod am Donnerstagmorgen wurde ein von Barger selbst verfasstes Schreiben auf Facebook gepostet. "Wenn du dies liest, so weißt du, dass ich nicht mehr bin", heißt es darin. "Ich hatte ein langes und gutes Leben voll mit Abenteuern. Und ich hatte das Privileg, Mitglied eines großartigen Clubs zu sein", würdigt Barger seine "Angels". Er sei friedlich nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs verstorben, sei aber am Ende von denen umgeben gewesen, die wirklich zählen würden: Seiner Frau Zorana und all seinen Liebsten.