Zum zweiten Mal beigesetzt

Die in Sulz ausgegrabenen Knochen aus dem Hochmittelalter konnten nach eingehender Untersuchung nun in einem Sammelgrab beigesetzt werden.

Letzte Segnung für gefundene Knochen

Wenige Kinderskelette

Dabei konnten die Archäologen auch feststellen, dass in den 234 Gräbern, welche ausgegraben wurden, wenige Kinderskelette gefunden wurden. Dies lässt sich dabei darauf zurückführen, dass die Bevölkerung damals in recht guten Verhältnissen lebte. Nachdem nun die archäologischen Untersuchungen abgeschlossen wurden, konnte ein Großteil der Gebeine in einem Sammelgrab an der Westseite der Sulner Pfarrkirche wieder beigesetzt werden. Pfarrer Cristinel Dobos hat im Beisein von Bürgermeister Karl Wutschitz, Alt-Vizebürgermeister Kurt Baldauf und den Mitarbeitern des Gemeindebauhofs die Segnung des Grabes vorgenommen. MIMA