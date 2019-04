Sulner Zukunft auf historischem Boden

Firstfeier für neuen Kindercampus

Sulz. „Was lange währt, wird endlich gut“, so fasste Bürgermeister Karl Wutschitz die vergangenen Monate und Jahre im Rahmen der Firstfeier für den neuen Kindercampus in Sulz zusammen. Nach langen Verhandlungen und Vorbereitungen starteten im vergangenen Frühjahr endlich die Bauarbeiten für die neue zentral gelegene Kinderbetreuungseinrichtung in Sulz. Bereits im Sommer dann die „historische Hiobsbotschaft“. Auf dem Baugelände wurden Knochen und Skelette entdeckt. Schnell wurde klar, dass man quasi auf die eigenen Vergangenheit – einen Friedhof aus dem 15. bzw. 16.Jahrhundert – gestoßen war. Es folgte ein sofortiger Baustopp, die Archäologen übernahmen das Zepter, legten den Friedhof frei und sicherten so die historische Funde. Erst nach einer Verzögerung von mehr als vier Monaten konnte der Bau fortgesetzt werden. Mit der Dachgleiche hat man nun einen großen Zwischenschritt geschafft. Die Eröffnung des rund 3,6 Millionen teuren Projekts soll dann im Sommer 2020 erfolgen. Bis dahin gibt es aber noch viel zu tun, ehe dann Kindergarten und Kleinkinderbetreuung in die neuen Räume einziehen können – die bisherige Betreuung im Pfarrheim platzt ja aus allen Nähten.