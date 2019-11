Endspurt für Sulner Kindercampus

Eröffnung im Juni, Bezug bereits im Frühjahr

Sulz. Seit dem Frühjahr 2018 wird fleißig an der Baustelle zum neuen Kindercampus Sulz gewerkt. Unterbrochen werden mussten die Arbeiten dann im Sommer desselben Jahres. Auf dem Baugelände wurden Knochen und Skelette entdeckt. Schnell wurde klar, dass man quasi auf die eigenen Vergangenheit – einen Friedhof aus dem 15. bzw. 16.Jahrhundert – gestoßen war. Es folgte ein sofortiger Baustopp, die Archäologen übernahmen das Zepter, legten den Friedhof frei und sicherten so die historische Funde. Rund vier Monate ruhten die Bauarbeiten. Diese Verzögerungen konnten aber wieder gut aufgearbeitet werden und so laufen derzeit die finalen Bauarbeiten, es fehlt eigentlich innen wie außen nur noch der Feinschliff. Auch wenn die offizielle Eröffnung erst im kommenden Juni angesetzt ist, wird sich der Kindercampus bereits zuvor mit Leben füllen, bereits nach den Semesterferien sollen die erste Gruppen in ihre neue rund 3,6 Millionen Euro teure Heimat einziehen. Sowohl Kindergarten als auch die Kleinkinderbetreuung werden dann ihren Platz im Campus erhalten. Für Bürgermeister Karl Wutschitz ein absoluter Meilenstein in der Gemeindegeschichte und auch für viele junge Familien wird so die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert.