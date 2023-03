"Wir als Gemeinde haben keine Mitsprache mehr"

Harder Bürgermeister verweist auf Verkauf von "Haus am See" unter Vorgänger.

Die Vorgänge rund um das "Haus am See" in Hard waren am Dienstag Thema bei Vorarlberg LIVE. Bürgermeister Martin Staudinger (SPÖ) verwies im Studio in Schwarzach darauf, dass das Heim bereits im Jahr 2019, also unter seinem Vorgänger von der ÖVP, verkauft worden war und in den Besitz der SeneCura überging. "Es ist nun privatisiert und gehört nicht mehr der Gemeinde."