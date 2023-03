Desolater Zustand: Bewohner müssen aus Pflegeheim ausziehen

Aufgrund massiver Baumängel und jahrelanger Versäumnisse bei der Instandhaltung, müssen die Bewohner eines Vorarlberger Pflegeheims nun auf unbestimmte Zeit umziehen.

Bereits vor einigen Monaten musste in dem in die Jahre gekommenen Pflegeheim ein ganzes Stockwerk geräumt werden, da aufgrund eines Wasserschadens die Zimmer nicht mehr bewohnbar waren.

Aus- und Umbau war geplant

Im Jahr 2019 übertrug die Gemeinde Hard das Seniorenhaus am See an die SeneCura, welche auch für das zweite Harder Pflegeheim in der Wirke verantwortlich ist. Angekündigt wurde bereits damals ein Aus- und Umbau des Heims vereinbart. Rahmenbedingungen für die Übernahme waren neben dem Umbau ein 50-jähriges Baurecht für die SeneCura, die Garantie, dass alle bestehenden Mitarbeiter übernommen werden und zusätzlich im Zuge der Bauarbeiten eine neuer Kindergarten eingeplant wird, wie der damalige Bürgermeister Harald Köhlmeier damals erklärte.

Neubau lässt auf sich warten

Passiert ist seit damals allerdings bislang wenig, denn eigentlich hätten die Bauarbeiten längst beginnen sollen. Auf Nachfrage bei der Gemeinde Hard bestätigt Bürgermeister Martin Staudinger, dass vonseiten der Gemeinde alle Voraussetzungen erfüllt sind. Bauverhandlung und Baugenehmigung wurden erteilt, einzig der Baustart sei durch die SeneCura bislang nicht erfolgt. Der Betreiber habe gegenüber der Gemeinde den Verzug beim Baustart in der Vergangenheit vor allem auf die Corona-Pandemie geschoben. Einen Termin, wann der Umbau nun startet, konnte der Bürgermeister gegenüber VOL.AT nicht nennen.

Wasserschaden führte zur Schließung eines Stockwerks

Bereits vor rund einem Jahr musste in dem in die Jahre gekommenen Heim ein ganzes Stockwerk geschlossen werden und die Bewohner der betroffenen Zimmer umziehen. Grund: Ein Wasserschaden, der nach Informationen von VOL.AT auf einen massiven Instandhaltungsstau hinweist. So sei der Wassereintritt lange Zeit unentdeckt geblieben, bis schließlich eine rasche Sanierung unmöglich geworden ist.

Heim muss nun geschlossen werden

Nun scheint allerdings die Situation dramatischer zu sein als gedacht. Wie Bürgermeister Staudinger bestätigt, habe die SeneCura die Gemeinde informiert, dass aufgrund des Zustandes des Hauses nun alle Bewohner kurzfristig ausziehen müssen. Da das Heim in der Wirke nicht alle Bewohner aufnehmen kann, müssen jetzt auch Pflegebedürftige in Heime in andere Gemeinden aufgeteilt werden. Eine Situation, die sowohl bei den Bewohnern als auch Angehörigen für Überraschung und Unverständnis sorgt.

Eine VOL.AT-Anfrage an die SeneCura ist bis dato unbeantwortet geblieben.

