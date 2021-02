Vorarlberg live mit Allgäuer, Walla und Bickel

Am Freitag sind Daniel Allgäuer, Dr. Burkhard Walla und René Bickel bei Vorarlberg live zu Gast.

Nach langem hin und her ist für den Schlachthof in Dornbirn das Aus - wie berichtet - beschlossene Sache. "Der Landtag hat sich mehrfach einstimmig dafür ausgesprochen, die Realisierung eines regionalen Schlacht- und Verarbeitungszentrums voranzutreiben", sagt Daniel Allgäuer von den Vorarlberger Freiheitlichen und führt weiter aus. "Konkrete Umsetzungspläne für ein derartiges Zentrum haben lange auf sich warten lassen. Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger sorgte mit widersprüchlichen Aussagen zum Thema Schlachthof immer wieder für Verwirrung innerhalb der Landwirtschaft", kritisiert Allgäuer. Wie es aus Sicht der Freiheitlichen weitergehen soll und was Allgäuer über die geplante Kooperation mit einem heimischen Schlachtbetrieb denkt, wird der Landwirtschaftssprecher der Ländle-FPÖ bei Vorarlberg live sagen.

Coronavirus-Pandemie: Am Freitag wurde auch in Vorarlberg den ersten Menschen der Impfstoff AstraZeneca verabreicht. Der Vizepräsident der Vorarlberger Ärztekammer Dr. Burkhard Walla wird bei Vorarlberg live über den Impfstoff von AstraZeneca und den Impfstart in Vorarlberg sprechen.

Harder Finanzen im Fokus

In Bezug auf die Finanzen hat der neue Harder Bürgermeister Martin Staudinger (SPÖ) im Vorarlberg live-Interview ein düsteres Bild gezeichnet. Die Marktgemeinde Hard, die aktuell mit einem Schuldenstand von rund 32 Millionen Euro kämpft, müsse noch weitere 11,7 Millionen Euro aufnehmen. In der kommenden Woche soll in Hard das neue Gemeindebudget diskutiert und beschlossen werden. René Bickel, Fraktionsobmann der Volkspartei in Hard, wird im Gespräch mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer erklären, warum man die finanzielle Lage in Hard "etwas differenzierter" sieht und ob die Schwarzen dem Budget zustimmen werden.

VORARLBERG LIVE am Freitag, 19. Februar 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Daniel Allgäuer (FPÖ), MR Dr. Burkhard Walla (Ärztekammer Vorarlberg, Vizepräsident), René Bickel (Fraktionsobmann, Harder Volkspartei)

Moderation: Marc Springer (Chefredakteur VOL.AT)

