"Da wird schon jemand wen gekannt haben"

Martin Staudinger, Bürgermeister von Hard, hat am Donnerstag bei "Vorarlberg Live" über die finanzielle Situation der Gemeinde gesprochen - Unter anderem über Mieten und Pachten die weit unter Marktwert liegen.

Staudinger bei "Vorarlberg Live"

Angesichts der schwierigen finanziellen Situation in der Gemeinde gelte es nun, solche Dinge nach Möglichkeit zu korrigieren. Oft seien ihm dabei zwar die Hände gebunden, so Staudinger, weil vieles bereits vor seinem Amtsantritt beschlossen worden sei, etwa Schulsanierung oder der Bau des Bahnhofs Fußach-Hard. Eine Abgabe auf Zweitwohnsitze werde in Hard aber jedenfalls neu eingeführt werden.

11,7 Millionen Euro neue Schulden

Je mehr er im Detail in die Bücher schaue, desto schlimmer schaue es mit den Schulden der Gemeinde aus, so Staudinger. Allein heuer müssten für das Gemeindebudget 11,7 Millionen Euro neue Schulden aufgenommen werden. Zusätzlich zu einem aktuellen Schuldenstand von 32 Millionen Euro. Bisher sei in Hard einfach nicht wirtschaftlich gedacht worden, kritisiert der aktuelle Bürgermeister seine Vorgänger. Man habe teilweise das Gefühl, dass Geld keine Rolle gespielt hat. Man habe scheinbar nur überlegt, was man alles machen wolle, ohne ein Kostenbewusstsein.