SPÖ über Bahnunterflur: „Ein Meilenstein für ganze Generationen“

Die SPÖ Vorarlberg steht hinter der Bahnunterflurvariante im Großraum Bregenz und übt scharfe Kritik an den Grünen. Landesrat Zadra fehle in dieser Frage Mut und Weitblick.

In einer Presseaussendung sprachen sich die SPÖ Vorarlberg deutlich für einen Ausbau des Vorarlberger Bahnnetzes aus. Ein besonderes Anliegen ist der Landespartei dabei der Bahnentwicklung im Bereich zwischen Wolfurt und Lochau/Hörbranz. Dabei stützen sich die Sozialdemokraten auf den durch den Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch hervorgebrachten Vorschlag eines unterirdischen Ausbaus der Bahnstrecke.

all

all

self

self

all

all

self

self

SPÖ-Chefin findet für Mobilitätslandesrat harte Worte

Harte Worte findet die SPÖ-Landeschefin für die Landespartei der Grünen und ihrem Parteichef, Mobilitätslandesrat Daniel Zadra. „Michael Ritsch ist es gelungen mit den betroffenen Gemeinden, Bürgermeister unterschiedlichster Couleur für dieses Projekt zu gewinnen, sodass mittlerweile sogar die ÖVP verstanden hat, dass sie sich in dieser Frage nicht mehr querstellen kann. Dass sich mit den Grünen nun ausgerechnet die selbsternannte Klima- und Zukunftspartei gegen die Unterflurvariante ausspricht, zeugt davon, dass es ihnen sowohl an Mut für zukunftsweisende Visionen als auch an Weitblick mangelt“, kritisiert Sprickler-Falschlunger.