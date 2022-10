Bahn im Rheintal: Varianten werden präsentiert

Am 24. Oktober werden den Verantwortlichen der Gemeinden und Landtagsparteien die vorläufigen Ergebnisse der Variantenstudie im Landhaus präsentiert; im Anschluss daran wird das weitere Vorgehen diskutiert.

Knapp 50.000 Menschen nutzen derzeit täglich das Angebot an Nahverkehrszügen in Vorarlberg. Die ÖBB und das Land Vorarlberg wollen das Schienennetz des Landes bis zum Jahr 2040 zukunftsfit zu machen. Die Maßnahmen dazu sind Teil des Zielnetzprozesses 2040, einer langfristigen Strategie zum Ausbau des Bahnnetzes in ganz Österreich.

Von der Strategie bis zur Umsetzung

Damit aus geplanten Anforderungen konkrete Projekte werden können, ist zuerst die Untersuchung und Kosten-Nutzen-Abwägung im Zielnetz-Prozess erforderlich. Dabei stehen alle potenziellen Projekte in ganz Österreich im Wettbewerb zueinander. Nach erfolgter Bewertung und Priorisierung kann eine Aufnahme im finalen Zielnetz 2040 ermöglicht werden, was letztendlich auch die Voraussetzung für weitere Planungsschritte darstellt und letztendlich die Finanzierung sicherstellt. Was den Ausbau der Bahn im Rheintal betrifft, steht man noch ganz am Anfang.

Wie dies künftig aussehen könnte, wurde vom Büro Werner Consult im Auftrag der ÖBB-Infrastruktur AG und des Landes Vorarlberg analysiert. Untersucht wurde die bauliche Machbarkeit verschiedener Varianten für

den zweigleisigen Ausbau Lochau – Bregenz Hafen

den dreigleisigen Ausbau Bregenz – Lauterach Nord bzw. Wolfurt

den zweigleisigen Ausbau Lustenau – Hard-Fußach

Die Zwischenergebnisse wurden den Verkehrssprechern und Bürgermeistern bereits im Sommer präsentiert.

Auch bergmännische Bauweise wird untersucht

Im Rahmen dieser Präsentation im Sommer wurde beschlossen, die bislang drei Varianten der Gleisführung

die Variante Unterflurtrasse in offener Bauweise

die Variante mit oberirdischer Trassenführung ohne Untertunnelungen und

eine Mischvariante mit ober- und unterirdischen Anteilen

um die weitere Variante Unterflurtrasse in geschlossener (bergmännischer) Bauweise zu ergänzen.

Außerdem wurde ein gemeinsamer Termin zwecks Austausch unter Experten zwischen Werner Consult und den Verfassern der von der Stadt Bregenz beauftragten Zierl-Rhomberg-BDO-Studie vereinbart, der am 31. August stattfand.

Darüber hinaus wurden weitere Anregungen für Varianten – etwa für einen Eisenbahn-Gütertunnel durch den Pfänder – eingeholt.

Machbarkeit wird am 24. Oktober präsentiert

Die Machbarkeit der bergmännischen Variante zwischen Bregenz und Lochau bzw. Lindau wurde von den Experten von Werner Consult untersucht und wird am 24. Oktober 2022 im Landhaus in Bregenz den Bürgermeistern und Verkehrssprechern der Landtagsparteien präsentiert.

Im Zwischenergebnis im Sommer 2022 zeigte die Variante in Niveaulage die geringsten Auswirkungen auf Anrainer, Natur und Grundwasser während der Bauphase.

Auch die Anpassungen bestehender Infrastruktur für Bau und Betrieb sowie der Flächenverbrauch sind bei den Ausbaumaßnahmen dieser Variante am geringsten. Zudem können nur mit der Variante in Niveaulage, mehrjährige Streckensperren, auch in Hinblick auf internationale und regionale Bahnverbindungen, vermieden werden.

Am 24. Oktober geht es um die Entscheidung darüber, welche der nun vorliegenden Varianten für den Ausbau der Schieneninfrastruktur im Rheintal in den Zielnetz-Prozess eingespeist wird. Diese Entscheidung wollen die ÖBB gemeinsam mit dem BMK, dem Land Vorarlberg und den betroffenen Gemeinden treffen.