"Brauchen keine Eskalation nach dem Modell Stuttgart 21"

Am Montag wurde die ÖBB-Variantenstudie zur Schieneninfrastruktur Unteres Rheintal den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden vorgestellt. LR Daniel Zadra betont: "Es wurde keine Entscheidung getroffen."

"Entlastung der Bevölkerung"

Drei Varianten untersucht

Geringste Auswirkungen

Im Zwischenergebnis zeige die Variante in Niveaulage die geringsten Auswirkungen auf Anrainer, Natur und Grundwasser während der Bauphase. Auch die Anpassungen bestehender Infrastruktur für Bau und Betrieb sowie der Flächenverbrauch seien bei den Ausbaumaßnahmen dieser Variante mit Abstand am geringsten. Darüber hinaus könne man nur mit der Variante in Niveaulage mehrjährige Streckensperren, auch in Hinblick auf die internationalen Bahnverbindungen, vermeiden, wie es in einer ÖBB-Aussendung heißt.