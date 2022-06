Leak: ÖBB-Pläne begraben die Unterflurlösung im Unteren Rheintal

VOL.AT liegt das geheime ÖBB-Dokument vor, dass die Pläne für das Untere Rheintal beinhaltet. Die offensichtlichen Pläne der ÖBB begraben die Visionen der Bürgermeister von Bregenz, Hard, Lochau, Hörbranz, Wolfurt und Lauterach in Bezug auf eine unterirdische Streckenführung.

Wie VOL.AT exklusiv in Erfahrung bringen konnte, sieht die Variantenstudie "ÖBB-Zielnetz 2040" einen mehrgleisigen, oberirdischen Ausbau vor. Pikant: Das dürfte auch für viele private und öffentliche Grundstückseigentümer in den Rheintal- und Bodenseegemeinden - von Hörbranz bis Lustenau - entsprechende Auswirkungen haben.