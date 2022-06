ÖBB-Pläne zerstören Vision der Unterflurlösung Bregenz

In einem VOL.AT vorliegenden Dokument, in dem die Zwischenergebnisse der "Variantenstudie ÖBB-Zielnetz 2040 Unteres Rheintal" vorgestellt werden, wird die Durchführbarkeit der vom Bregenzer Bürgermeister angepeilten Lösung als "nicht gegeben" bewertet: "Die Machbarkeit einer kompletten Tieflage von Lochau bis Wolfurt wird aus Sicht der Bauphase als nicht gegeben bewertet". Stattdessen empfehlen die Streckenbauer eine oberirdische, zwei- bis dreigleisige Lösung. Das würde aber auch bedeuten, dass man mehrere Grundeigentümer enteignen müsste. So heißt es im Dokument: