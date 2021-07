Eisenbahn-Unterflurlösung: Projekt "machbar"

Mehrere Partner haben am Montagnachmittag im Bregenzer Rathaus ihre Vorstudie für die Verlegung der Eisenbahntrassen im Großraum Bregenz unter die Erde präsentiert.

Verfasser der Vorstudie waren die Bregenzer Baugruppe Rhomberg, die international auch im Bahnbau tätig ist, ein Zivilingenieurbüro sowie der Vorarlberger Ableger des Finanzierungsexperten BDO. Demnach soll die rund zehn Kilometer lange Bahnstrecke zwischen der Staatsgrenze zu Deutschland und dem Güterbahnhof Wolfurt sowie der Abzweigung bei Lauterach in Richtung Schweiz in einem Tunnel bzw. Unterflurtrasse verlegt werden. Die Strecke wäre dann durchgehend zweigleisig, was heute zwischen Bregenz und Lochau entlang des Bodenseeufers nicht der Fall ist. Dieses Nadelöhr werden zwangsläufig in naher Zukunft zu Problemen führen, so der Bauunternehmer Hubert Rhomberg, da mit und ohne Zutun Vorarlbergs der Bedarf für Güterverkehr auf der Strecke steigen wird.