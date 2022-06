ÖBB-Pläne: "Werden uns massiv dagegen wehren!"

Laut einer Studie wird die unterirdische Trassenführung im unteren Rheintal unwahrscheinlich. Die betroffenen Bürgermeister, allen voran Michael Ritsch aus Bregenz, laufen Sturm.

Michael Ritsch, Bregenz:

Frank Matt, Lochau:

Christian Natter, Wolfurt:

Elmar Rhomberg, Lauterach:

"Mir liegt dieses Papier bis dato nicht vor. Ich habe mich deswegen mit Bürgermeister-Kollegen Ritsch darüber unterhalten. Wir sind schon überrascht. Für Montag ist ja ein gemeinsamer Termin mit dem Land und der ÖBB geplant. Das jetzt ein Papier da ist, wo das drinsteht, überrascht uns sehr. Wir können nur bewerten, was drinsteht. Für uns ist es ein No-Go. Und es wird massive Probleme in der Umsetzung mit sich bringen. Etwa verändern die Lärmschutzwände das Landschaftsbild. Eine Eisenbahnbrücke über drei Gleise, das kann ein Bürgermeister nicht gutheißen.



Ich gehe grundsätzlich positiv in das Gespräch am Montag. Schade, dass die Papiere so da sind. Dass man ein drittes Gleis zwischen Bregenz und Wolfurt bauen möchte, würde uns sehr verwundern. Wir sind sehr für den Bahnausbau und haben uns auch intensiv beim Ausbau der Bahninfrastruktur eingebracht. Ein Gleis zu bauen, das geht nicht.



Grundsätzlich sind wir sehr interessiert daran, mit dem Land eine Sprache zu sprechen. Wenn das aber die Conclusio ist, wird es in dieser Form mit den Gemeinden nicht gehen. Mit Parteipolitik hat das nichts zu tun. Alle Fraktionen in meiner Gemeinde sehen das so wie ich als Bürgermeister."