ÖBB-Pläne: Diese Häuser müssten abgerissen werden

Weniger Gebäude-Abrisse bei oberirdischer Variante

Im Zwischenergebnis zeigt die Variante in Niveaulage die geringsten Auswirkungen auf Anrainer, heißt es in der Studie.

„Würde in Niveaulage gebaut, also ohne Tunnels, wären eine einstellige Zahl an Objektabträgen erforderlich, wobei voraussichtlich keine Wohnbauten betroffen wären“, heißt es. „Der Errichtung der Unterflurvariante würde hingegen voraussichtlich eine dreistellige Anzahl von Bauwerken zum Opfer fallen", heißt es von den Studienautoren.