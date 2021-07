Landtag: Hitzige Debatte um Unterflur-Lösung in Bregenz

Das Bregenzer Jahrhundertprojekt sorgt für Gesprächsstoff. LR Johannes Rauch wünscht eine Priorisierung von Bahnhof sowie Rheintaler Gleisausbau und spricht nach jetzigem Stand von einem Weg in eine "Sackgasse".

Video: Das sagt LR Rauch zum Projekt in Bregenz

Video: Staudinger kontert Rauch

Bei der gestrigen Debatte im Landtag unterstrichen alle Fraktionen grundsätzlich ihre Zustimmung für die angepeilte Unterflur-Bahn-Lösung in Bregenz. Für Landesrat Rauch gäbe es aber aktuell wesentlich wichtigere Projekte, vor allem der Bahnhof müsse priorisiert werden. Angesichts der Taktung im Rheintal sei hier ebenfalls ein Ausbau voranzustellen. Und wenn man das Projekt in der jetzigen Form betrachte, habe man das Problem, in Richtung eines "Entwicklungsgebiets" in Sachen Bahnausbau auf deutscher Seite hineinzubauen, also in eine Sackgasse.