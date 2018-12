März 2018: Die meistgelesenen Vorarlberg-Artikel auf VOL.AT

Mehrere tragische Ereignisse bewegen die Vorarlberger im März. Neben einem Großbrand in Feldkirch, einem Waldbrand am Muttersberg und den Nachwirkungen eines schweren Liftunfalls in Georgien bewegt jedoch vor allem das Schicksal der seit dem 5. März 2018 vermissten Gloria A. die Menschen im Ländle. Erst im Oktober herrscht traurige Gewissheit.

10. Nackt-Shooting am Bodensee in Bregenz – 17.521 Aufrufe Leserreporter werden in der “Schweinebucht” in Bregenz Zeugen eines ganz besonderen Shootings. Mehr lesen…

Leserreporter ©Leserreporter

9. Gewaltvorwürfe in Dornbirner Kleinkindeinrichtung – 17.700 Aufrufe In einer Dornbirner Einrichtung für Kleinkinder werden Vorwürfe von Gewalt gegen Kinder laut. Das Landesverwaltungsgericht entschied: Das Land hat als Aufsichtsbehörde versagt. Mehr lesen…

8. Falstaff 2018: Die besten Restaurants in Vorarlberg – 18.553 Aufrufe Der renommierte Restaurant-Guide von Fallstaff kürte die 13 besten Restaurants in Vorarlberg. Das Gros davon serviert in dieser Gemeinde. Mehr lesen…

falstaff-gastro-lech

7. Liftunfall in Georgien: Vorarlberger Techniker zu Unfallort vorgelassen – 19.865 Aufrufe Bereits im Februar sorgte der spektakuläre Unfall eines Doppelmayr-Sessellifts in georgien für Aufsehehn. Nachdem georgische Behörden zunächst selbst ermittelten, wurden im März erstmals auch Techniker aus Vorarlberg zur Unfallstelle vorgelassen.

6. 26-Jährige aus Lustenau vermisst – Wer hat Gloria gesehen? – 22.991 Aufrufe Seit dem 5. März 2018 wurde die 26. jährige Gloria A. aus Lustenau vermisst. Im September findet ein Wanderer Knochenfragmente im Beriech der Spätenbachalpe, die laut DNA-Abgleich von der Vermissten stammen. Mehr lesen…

5. Dachstuhlbrand in Feldkirch löst Großeinsatz aus – 23.524 Aufrufe Am 16. März brennt gegen 5.00 Uhr in der Früh der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Feldkircher Altstadt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

4. Tragischer Unfall: Querschnittsgelähmter Mann verunglückt tödlich in Bach – 24.167 Aufrufe Ein querschnittsgelähmter Mann (35) kam in der Nacht mit seinem Spezialrad von der Straße ab und stürzte kopfüber in einen Bach. Erst am nächsten Morgen wurden Passanten auf den leblosen Mann aufmerksam. Mehr lesen…

Google Maps/VOL.AT ©Google Maps/VOL.AT

3. Waldbrand am Muttersberg – 26.496 Aufrufe Die überhitzte Bremsscheibe eines Mountainbikers löst am 25. März einen Waldbrand am Muttersberg aus. Dutzende Feuerwehrkräfte aus dem Umland bekämpfen den Brand am Boden und aus der Luft. Mehr lesen…

Leserreporter ©Leserreporter

2. Familie der Vermissten: “Gloria, bitte melde dich bei uns!” – 27.113 Aufrufe Die Familie der seit dem 5. März 2018 vermissten Gloria A. richtete einen emotionalen Appell an die Öffentlichkeit. Mehr lesen…

1. Todesfall mit Schusswaffe in Lustenau – 27.147 Aufrufe Am 28. Februar stirbt eine 53 Jahre alte Frau aus Lustenau durch eine Schusswaffe. Nach der Obduktion geht die Polizei von einer Selbsttötung aus. Mehr lesen…