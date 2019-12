Jahresrückblick: Das bewegte Vorarlberg im Jänner

Das Schneechaos, Lawinen und eingeschlossene Gemeinden dominierten die Berichterstattung im Januar.

Schneechaos in Vorarlberg

Die anhaltenden Schneefälle Anfang Jänner verwandelten Vorarlberg in eine beinahe kitschige Winterlandschaft. Hier nochmal die beeindruckenden Bilder.

Vier Tote nach Lawinenabgang in Lech

Der niederschlagsreiche Winter sorgte am 13. Jänner für eine Tragödie in Lech. Drei Skifahrer aus Süddeutschland kamen in Lech unter einer Lawine ums Leben. Ein vierter Sportler wurde zuerst noch vermisst, er konnte nach drei Tagen nur noch tot geborgen werden.