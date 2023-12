Grand Theft Auto: Warum Promis verrückt nach dem Spiel sind

Die "Grand Theft Auto" (GTA) Reihe hat sich als eine der erfolgreichsten Spiele-Franchises etabliert – nicht zuletzt wegen der prominenten Persönlichkeiten, die in den Spielen auftreten.

Die "Grand Theft Auto" (GTA) Reihe hat sich längst als einer der größten Game-Hits weltweit etabliert, nicht zuletzt wegen der prominenten Persönlichkeiten, die in ihren Spielen auftreten. Mit über 185 Millionen verkauften Exemplaren von "GTA V" allein, hebt sich das Spiel nicht nur durch beeindruckende Verkaufszahlen, sondern auch durch die Präsenz und Bedeutung der darin verewigten Prominenten ab.

Der Reiz für Prominente

Die Beteiligung von Berühmtheiten in Videospielen ist mittlerweile ein lukratives Geschäft. Ähnlich wie in der Filmindustrie werden durch Castings geeignete Schauspieler für die Spielecharaktere gesucht. Prominente, die größere Rollen in "GTA" übernehmen, erhalten demnach auch ein entsprechendes Honorar. Doch es ist nicht nur das Geld, das Stars anzieht – der Kultstatus von "GTA" ist für viele ein ausreichender Grund, Teil des Spiels zu werden.